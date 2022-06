Bagno di folla e una mega torta per festeggiare la vittoria del sindaco Spera Esulta Grottaminarda in Irpinia

Bagno di folla, musica e una mega torta per festeggiare in valle ufita, a Grottaminarda il trionfo del sindaco Marcantonio Spera e della sua squadra. Il brindisi festoso, tra la gente in centro, a pochi passi dalla sala consiliare, dove si insedierà il primo consiglio comunale. In mattinata ieri a palazzo di città c'è stato il passaggio di consegne con l'ex commissario straordinario Rosanna Gamerra insediatasi lo scorso 25 febbraio. Presto verranno comunicati i nominativi dell'intera squadra che affiancherà il neo sindaco. E intanto si brinda. "Una squadra attiva giovane, forte, preparata - ha annunciato Spera - che saprà affrontare questa sfida per rilanciare Grottaminarda e la valle dell'ufita. E' in gioco il futuro del nostro territorio, se si considera che nel passato, la pandemia, la crisi economica e tanti altri problemi, hanno afflitto le nostre zone. Adesso vi è la possibilità di utilizzate le risorse al meglio, potrà creare sviluppo e quindi un futuro virtuoso che dovrà garantire la rinascita del territorio con la collaborazione di tutti a prescindere dai ruoli, dalle appartenenze politiche e delle contrapposizioni che si sono evidenziate durante la campagna elettorale."