Ecco "Intelligenes", si studia l'intelligenza dei Geni nelle specie officinali Domenica la presentazione del progetto a VIllamaina

Domenica 26 Giugno 2022 alle ore 18.00 presso l’Antica Taverna della Via Domizia di Villamaina (Av) si terrà l’evento di presentazione del Progetto IntelliGenes. Il Gruppo Operativo, impegnato nell’attuazione del Progetto Operativo di Innovazione, presenterà i primi risultati delle attività di Analisi Molecolare, oltre che di Ricerca Botanica e Sperimentazione Agronomica, svolte su un primo panel di Specie Officinali di Tipo Medicinale spontanee della Valle d’Ansanto, al cui centro è situato il Lago Mefite, geosito unico al mondo. L’obiettivo è quello di arrivare alla determinazione di una “connotazione di diversità” della Flora Officinale del luogo, in ragione dell’esistenza di una “speciale relazione” che la lega inscindibilmente all’Ambiente così “estremo” nel quale vive, funzionalmente allo Sviluppo Prototipale di Fitoestratti a Forte Connotazione Territoriale a favore dell’Industry Healthcare&Pharmaceutical. Il Progetto Operativo di Innovazione è finanziato a valere sulla Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Tipologia di Intervento 16.1.1 Azione 2 del PSR Campania 2014-2020, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL ATS AISL (GAL Irpinia Sannio - GAL CILSI) - Misura 19 - Sottomisura 19.2.