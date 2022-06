Gennaro Bellizzi e il suo servizio per sempre nel cuore della gente Una dedica speciale da Villanova del Battista al compianto medico irpino

"La vita deve essere sevizio, se non è servizio serve a poco." E' il monito del compianto medico Gennaro Bellizzi. Parole che toccano il cuore incise in una targa che la croce rossa italiana di Ariano e Villanova del Battista ha consegnato nelle mani dei familiari dello stimato professionista, venuto a mancare improvvisamente il 28 ottobre scorso ad Avellino.

Medici e volontari della croce rossa in prima linea in Irpinia per la prevenzione. Una giornata in ricordo delle vittime della pandemia, con una dedica speciale a chi come Bellizzi, non si è mai sottratto, fino all’ultimo alla cura dei malati Covid.

Un memorial quello appena conclusosi che ha visto una notevole partecipazione di persone provenienti anche dai comuni limitrofi. Il pensiero da parte dei villanovesi è andato a due grandi uomini strappati alla vita dal Covid, Gino Baviello e Santo Silano. Palloncini bianchi verso il cielo per ricordare entrambi, con un ricordo particolare a Gennaro Bellizzi.

Bilancio positivo per le visite gratuite. Oltre 130 prenotazioni, diversi medici in campo, molte le donne presenti. Un ottimo risultato dopo due anni di stop a causa della pandemia.