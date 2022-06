Ondate di calore, in Irpinia fino a 40 gradi. "È allerta, restate a casa" Il sindaco di Grottaminarda avvisa: bere molto, attenzione a fragili anziani e bambini

Temperature al di sopra delle medie stagionali ed elevato tasso di umidità in tutta la Regione Campania. L'Irpinia non è esente da questa ondata di calore. A Grottaminarda in queste ore il termometro sfiora i 40 gradi.

Permane, dunque, l'avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore" emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania a partire da domenica 26 giugno e fino alle 8 di mercoledì 29 giugno.

Nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato, come da previsione, si stanno registrando temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 7÷8°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 50÷60% e in condizioni di scarsa ventilazione.

La Sala Operativa regionale, in considerazione dell'avviso emesso dal Centro Funzionale della Protezione civile, ha invitato i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Da qui le raccomandazioni da parte dell'Assessora con delega alla Protezione Civile, Doralda Petrillo, a tutti i cittadini ed in particolare alle persone anziane ed ai bambini, ai cardiopatici ed ai soggetti a rischio, di non esporsi al sole, di non praticare attività sportive, o in generale attività faticose, nelle ore più calde, di bere molta più acqua del solito, di consumare pasti leggeri, evitare sbalzi di temperatura in casa mantenendo il climatizzatore a 25-27 gradi, mentre se si usa il ventilatore evitare di indirizzarlo direttamente sul corpo; e se proprio non si può fare a meno di uscire, di indossare abiti chiari evitando le fibre sintetiche e copricapo per proteggersi dal sole.