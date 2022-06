Grottaminarda: attivata la fermata Air in via Alcide de Gasperi La comunicazione all'utenza

È stata attivata da qualche giorno, dopo un iter piuttosto lungo, la "fermata Air" in via Alcide De Gasperi.

Richiesta dall'utenza all'indomani del trasferimento del Terminal Bus da piazzale Padre Pio alla nuova Autostazione di via dei Cipressi, la fermata dei pullman sulla centralissima arteria nei pressi del Municipio e dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino, risulterà sicuramente comoda sia per l'utenza scolastica, sia per i viaggiatori ordinari per i quali il Terminal risulta un po' .