Grottaminarda, decoro e sicurezza urbana: c'è l'ordinanza IL provvedimento per il taglio dell'erba e la pulizia dei terreni privati

Troppi terreni incolti sul territorio comunale per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, ed anche all’interno di zone residenziali sono presenti lotti inedificati o fabbricati non ancora ultimati, i cui proprietari o responsabili di cantiere non eseguono la dovuta pulizia. Tutto questo oltre a produrre un danno all’immagine dell'intero paese rappresenta un rischio per gli automobilisti quando la vegetazione incontrollata è prospicente alla strada, aumentano il pericolo di propagazione degli incendi e possono favorire la proliferazione di animali ed insetti indesiderati.

Da qui l'Ordinanza sindacale n. 5 a firma del Vicesindaco Michelangelo Bruno, in sinergia con l'Assessore al Decoro Urbano ed alla Viabilità Edoardo De Luca, affinchè i proprietari provvedano in maniera costante alla pulizia dei terreni ed alla manutenzione degli alberi di alto fusto.

L'Ordinanza ha effetto immediato ed è rivolta ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali e di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali.

Ciascuno per le rispettive competenze, dovrà procedere agli interventi di:

taglio dell’erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio;

alla regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e conseguente rimozione delle ramaglie e dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

Previste sanzioni per quanti non osserveranno l'ordinanza e l’esecuzione d’ufficio degli interventi da parte del Comune, con rivalsa delle spese sostenute.

«Accade spesso che la vegetazione arrivi a coprire la segnaletica o la visibilità ad un incrocio, creando pericolo alla circolazione stradale – afferma l'Assessore Edoardo De Luca – C'è poi l'aspetto del decoro urbano non meno importante. Tutti desideriamo un paese più pulito, più ordinato. L'Ente sta cercando di fare del proprio meglio con la programmazione della pulizia di tutte le zone del paese ma ciascuno di noi può fare e deve fare la propria parte in questo senso».

L'Ordinanza integrale può essere scaricata dal sito Istituzionale sia all'interno dell'Albo pretorio che “In evidenza” sulla homepage.