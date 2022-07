Si rompe condotta, 14 comuni senza acqua tra Irpinia e Sannio: ecco quali L'avviso del disservizio

L'Alto Calore Servizi comunica che a causa di un guasto alla condotta adduttrice del diametro di 500mm in agro di Apice e per la sostituzione di apparecchiatura idraulica a Paduli, scatta la sospensione dell’erogazione idrica a servizio dei serbatoi di 14 Comuni tra l'Irpinia ed il Sannio a Grottaminarda, Bonito. Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Campolattaro, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Casalduni, Fragneto Monforte, Pontelandolfo, Reino. Secondo quanto annuncia l'Alto Calore nella giornata di oggi, 5 luglio, potrebbe essere sospesa o subire delle disfunzioni l'erogazione della risorsa. I lavori per il ripristino sono in corso.