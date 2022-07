Avellino, Codacons premia giovane imprenditrice agricola irpina Margherita lomazzo riceve a Roma il premio "Giovane imprenditore agricolo"

5 giovani imprenditrici del settore agricolo sono state premiate dal Codacons con lo speciale riconoscimento “Giovane imprenditore agricolo”, assegnato all’Auditorium di Roma a 5 donne che, seguendo le orme dei genitori, mandano avanti l’economia reale del paese, non senza sacrificio e fatica. Imprenditrici che, con la loro attività, preservano le tradizioni agricole del paese, e hanno meritato il premio assegnato dal Codacons.

Tra le premiate che hanno ricevuto il riconoscimento a Roma, figura Margherita Iomazzo classe 1997, giovane imprenditrice di Torrioni (Avellino).

Margherita Iommazzo, 24 anni, dopo aver intrapreso la carriera universitaria presso l’Università Federico II di Napoli, con indirizzo di laurea in agraria e un corso di specializzazione per la promozione di prodotti e servizi turistici, si dedica all’attività imprenditoriale di famiglia: l’az. Agricola vitivinicola Colline del sole. L’impresa, si occupa di produzione, trasformazione e commercializzazione di vini di eccellenza, certificati biologici e a denominazione Docg, Doc, ed Igp.

L’azienda è situata in Irpinia, precisamente a Torrioni, un caratteristico borgo nel cuore dell’area di produzione del Greco di Tufo, dove il tempo sembra esseri fermato. L’estensione agricola aziendale è di 25 ha e comprende non solo vigneti, ma anche noccioleti ed uliveti anch’essi a regime Bio. Tra i valori caratterizzanti “Le Colline del sole” si può sottolineare la particolare attenzione alla tutela ed alla salvaguardia dell’ambiente, esercitata attraverso un tipo di agricoltura rispettosa e sostenibile, ma anche un radicato legame con le tradizioni del luogo, tramandate per generazioni, arricchite dalla capacità innovativa espressa dalla giovane enologa Margherita che proiettano il marchio verso il futuro prossimo.

È dunque il lavoro familiare, la strettissima simbiosi tra produttore, prodotto e consumatore, il recupero di ciò che sembra essere stato dimenticato, il valore della cura e della dedizione che solo la terra può richiamare, la realizzazione di una bevanda che sia ricerca dell’equilibrio perfetto delle varie componenti, l’essere irpini dentro: la mission che anima il lavoro di quest’attività e che la rende tanto unica ed autentica.