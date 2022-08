Maltempo, Coldiretti Avellino: grandinata killer su vigneti e uliveti Coinvolto areale tra Castelfranci e Torella dei Lombardi

È bastato un pomeriggio nella giornata di ieri per distruggere un anno di lavoro di oltre cinquanta aziende agricole tra Castelfranci e Torella dei Lombardi.

Una violenta grandinata – comunica Coldiretti Avellino - si è abbattuta sui vigneti e sugli uliveti in tutto l'areale. Nelle prossime ore sarà possibile avere una maggiore contezza della situazione, che già dalle prime immagini non lascia ben sperare. I sindaci dei Comuni interessati hanno convocato già stamattina alle 10 una riunione straordinaria nella sala consiliare di Castelfranci per una prima valutazione sulla richiesta di stato di calamità naturale, a cui parteciperà Coldiretti Avellino.

La situazione è molto seria. La direttrice di Coldiretti Avellino, Maria Tortoriello, ha già allertato gli uffici zona per rilevare i danni, che al momento si stimano nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro.

Ha espresso subito la sua solidarietà l'onorevole irpino Maurizio Petracca, vicepresidente della commissione regionale all'agricoltura, manifestando la disponibilità a verificare ogni possibile soluzione per alleviare il pesante colpo alle imprese agricole.