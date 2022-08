50 anni di sacerdozio per don Alberto, il prete della rinascita di Cardito Ferragosto di gioia e felicità per la comunità Madonna di Fatima ad Ariano Irpino

Ferragosto di gioia e felicità per il rione Cardito, la più grande periferia della città e la straordinaria comunità parrocchiale Madonna di Fatima in occasione di un evento speciale, i 50 anni di sacerdozio di don Alberto Lucarelli, il prete della rinascita del popoloso Piano di Zona.

Un cammino fatto di gioie e dolori, non si contano purtroppo le giovani vite venute a mancare in circostanze e tragedie diverse nella sua comunità e che hanno messo a dura prova tante famiglie. C'è chi come Maria Libera Iacobacci, conserva su un comodino accanto al suo letto matrimoniale, le foto di quelli che ha definito come gli angeli di Cardito.

Tantissime le opere realizzate grazie alla sua tenacia e alla straordinaria solidarietà della gente, fino a far diventare il Santuario Mariano Diocesano un grande punto di riferimento della fede circondato da varie strutture insediatesi nel corso degli anni. Le feste parrocchiali, i concerti di spessore, la corale polifonica mariana, gli oratori, gli aiuti rivolti alle persone bisognose. Anni di battaglie a cominciare dalla lotta di popolo che decretò la chiusura della discarica di Difesa Grande e che ha visto in prima linea proprio don Alberto insieme a don Ottone Morra e migliaia di persone. La battaglia in difesa del deposito e ricovero autobus. Da ultimo la determinazione e le sollecitazioni all'amministrazione comunale nell'istituire un mercatino rionale, il sabato mattina non entrato purtroppo ancora a regime come ci si aspettava. Un sacerdote silenzioso ma incisivo nei momenti di grande difficoltà sempre pronto a difendere la sua gente. Una folla di persone ha festeggiato il suo traguardo davanti al Santuario dedicato alla Madonna di Fatima.

Scrive dal Venezuela Dinora Rodríguez González: “Congratulazioni a Padre Alberto Lucarelli per i suoi 50 anni di servizio sacerdotale, dedicati ad esaltare la carità cristiana, la fede cattolica, modello della nostra Chiesa, oggi ci onora grandemente e ci riempie di gioia trasmettere e comunicare così grandemente tributo. Modello della nostra chiesa. Dio vi benedica per sempre, vi augura con affetto la parrocchia di San Sebastian de Maiquetía, Venezuela.

Buon uomo, uomo di Dio, hai portato nelle tue mani la parola di nostro Signore, dedicato a dare più che a ricevere... tu sei un esempio, sei virtù, sei gioia, è un giorno di festa, il nome è scritto sulle pagine del Signore con inchiostro che disegna la tua nobile anima tra gli uomini.

Oggi commemori i tuoi servizi a nostro padre, oggi risplende il firmamento della felicità perché persone come te rafforzano la fede con la consacrazione sacramentale al nostro Dio fatto eucaristia.”