Montella, torna "Ruote nella Storia", il raduno ACI di auto d'epoca Appuntamento domenica 18 settembre. Un'occasione anche per apprezzare le bellezze del territorio

Domenica 18 settembre a Montella torna "Ruote nella Storia", il raduno nazionale dedicato agli appassionati e ai possessori di auto d’epoca, promosso da ACI, ACI Storico ed Automobile Club Avellino. L'evento è stato presentato al Circolo della Stampa.

"Un evento molto bello, sarà un'occasione per riscoprire per un'intera giornata le bellezze del territorio perchè l'evento prevede anche una serie di visite guidate verso i luoghi che caratterizzano il comune di Montella" - spiega il sindaco di Montella Rizieri Buonopane. Il corteo percorrerà un itinerario che avrà come destinazioni il Santuario del Santissimo Salvatore ed il Convento di San Francesco a Folloni".

“Una straordinaria occasione per scoprire i territori e le bellezze della nostra Irpinia a bordo delle proprie auto – gli fa eco il Presidente dell’Automobile Club Avellino Stefano Lombardi - è una manifestazione ideata proprio con la duplice funzione, una più strettamente sportiva e l'altra per la promozione del territorio. Si sono iscrittte 50 auto che faranno bella mostra di sé, ci saranno visite guidate nei siti di maggior pregio di Montella".