Montaguto, costituita la cooperativa di comunità: ecco di cosa si tratta Lo scopo è quello di offrire una migliore qualità sociale ed economica della vita ai cittadini

Nello studio del notaio Gerardo Santomauro a Benevento è stata costituita ufficialmente la cooperativa di Comunità Montaguto.

Ne parla con soddisfazione il sindaco del piccolo comune della valle del cervaro Marcello Zecchino: "Sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento e un augurio speciale al presidente, Dario Vetere, al servizio della comunità fin dal suo arrivo a Montaguto, ai componenti del direttivo e ad ognuno dei soci per aver creduto in questo importante progetto innovativo, dove sono gli stessi cittadini-soci, favoriti dai loro vissuti personali a individuare i bisogni di tutti, ad elaborare idee e costruire un percorso di risposta coerente con le risorse disponibili sul territorio.

Un’opportunità che può e deve contribuire a dare a Montaguto e ai montagutesi una migliore qualità sociale ed economica della vita. Crediamoci fino in fondo. Tutti insieme. Grazie a ognuno e a tutti per il vostro impegno e amore per la comunità di Montaguto.



Ecco i soci fondatori: Antonietta De Bonis, Carisio Del Monte, Sylwia Kaszinska, Giovanni Lizza, Leonardo Macchia, Salvatore Sauchella, Luigi Schioppa, Carmine Spagnuolo, Dario Vetere.

Direttivo: Presidente Dario Vetere, vice presidente Carisio Del Monte, consigliere Giovanni Lizza.