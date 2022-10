Festa del volontariato, Franza elogia le associazioni del territorio Una due giorni in villa comunale all'insegna della formazione

"Con grande orgoglio e ammirazione abbiamo assistito, in questo weekend, alla prontezza e alla preparazione dei nostri volontari concittadini. Associazione Vita, Aios, Panacea, Croce Rossa e Protezione Civile, tutti riuniti in una “due giorni” piena di attività dimostrative e formative per gli associati e non." Lo scrive in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

Campo base: Villa comunale. Obiettivo: formare i giovani volontari e avvicinare la comunità al volontariato.

Tante le attività svolte: allestimento campo di accoglienza, primo soccorso, antincendio boschivo, utilizzo del drone, attività di evacuazione.

"Il coordinamento, la preparazione e l’esperienza delle nostre squadre di volontari hanno incantato i presenti e, in particolar modo, i tanti giovani accorsi alla manifestazione.

Un grazie va certamente a chi, come loro, costruisce condizioni di sicurezza e gestisce, in caso di emergenza, rischi e difficoltà con efficienza e determinazione. La percezione della sicurezza nasce e dipende, soprattutto, dalla loro formazione e preparazione professionale. Per questo motivo bisogna riconoscere un’importanza prioritaria a tali attività. Per questo motivo bisogna riconfermare e promuovere tali iniziative periodicamente.

Per trasmettere, ai nostri giovani volontari, l’esperienza acquisita. Per accrescere la preparazione di tutti a queste evenienze. E soprattutto, per avvicinare nuove forze e nuove competenze al mondo del volontariato, al mondo dell’altruismo, da sempre rivolto e vocato alla tutela delle persone e del territorio Grazie alle associazioni. Grazie alle forze dell’ordine tutte."

Per l'assessore Pasqualino Molinario: "E' importante la rete delle associazioni del territorio che si era già contraddistinta durante la pandemia Covid , in collaborazione con il Coc (centro operativo comunale ) e con il consorzio sociale A1 . Faccio i miei complimenti ai volontari delle associazioni impegnate in questi due giorni di esercitazioni e simulazioni presso il campo base allestito presso il Comune di Ariano Irpino."