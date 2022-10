L'Alta Irpinia ricorda Angelo Frieri. "Medico vero e coraggioso, amico di tutti" Un busto nell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi per ricordare il sanitario

Sant'Angelo dei Lombardi, la comunità altirpina ricorda Angelo Frieri. Nella mattinata di sabato 15 ottobre, alle ore 11.00 nell'atrio/ingresso dell'Ospedale ci sarà la cerimonia di scoprimento del busto, in ricordo ed in memoria del dott. Angelo Frieri L'opera è stata voluta, promossa e commissionata ad un artista, da un ristretto gruppo di amici, perché l'impegno, la generosa ed altruistica disponibilità, verso tutti, gli ammalati in particolare del dottore Angelo Frieri, potesse essere additata ad esempio, anche attraverso la presenza di un busto, nel "suo Ospedale "che oggi porta anche il suo nome, per la cui sopravvivenza egli si è in ogni modo prodigato, speso, non si è risparmiato.

Il dott. Angelo Frieri nato a Sant'Angelo dei Lombardi Il 4 luglio 1951, medico, specialista Direttore/Primario di Laboratorio di Analisi, docente universitario a contratto con l'Università del Sannio, nonché dell'Università Campane, per i corsi di lauree brevi, consulente in programmazione sanitaria, è stato per oltre 20 anni Direttore Sanitario dell'Ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, infine è stato anche per giusto un anno Direttore Sanitario Ospedale di Ariano Irpino, proprio nel periodo del Covid, con Ariano zona rossa, riuscendo a gestire bene tutte le fasi di quel drammatico periodo.

"Angelo Frieri, non si sottraeva ad assunzione di responsabilità, in ogni occasione, tra paure ed ansie di tanti sanitari, effettuava direttamente lui tamponi, campagne vaccinali, si dedicava anche a raccolte di sangue - spiega Tony Lucido presidente Unpli Campania-. Forniva consulenze per gare e per gestione organizzativa dell'ASL

Offriva risposte ai problemi, soluzioni alle difficoltà.

Veniva raggiunto da telefonate di consulenze professionali e per ogni aspetto gestionale, a tutte le ore, rispondeva anche di notte ad ogni necessità. Proprio a tarda sera in casa di amici, si senti male mentre a telefono dava indicazioni e disposizioni organizzative e funzionali ad un medico dell'Ospedale. IL suo ricordo, la sua empatia, la sua disponibilità resterà per sempre nei cuori di quanti lo hanno conosciuto, ancora di piu nei cuori di coloro che sono stati colleghi collaboratori e compagni di viaggio, nell'offrire assistenza, dignità e tutele per la gente della nostra provincia.

Si invitano dipendenti, cittadini ad intervenire nella mattinata del 15 ottobre, alle ore 11.00, alla cerimonia".

Tony Lucido