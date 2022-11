Monteforte Irpino, il saluto del Segretario Generale Simona Accomando Ultimo giorno di lavoro in Comune

“A volte nella vita le scelte professionali ci costringono a cambiare ambiente e compagni di lavoro dove ti trovi bene e hai creato legami di rispetto e amicizia, per seguire un percorso di crescita nella carriera”. Così la dottoressa Simona Accomando saluta il Comune di Monteforte Irpino nel suo ultimo giorno da Segretario generale.

“Ho avuto la fortuna di conoscere una persona eccezionale come il sindaco Costantino Giordano, a cui vorrò bene per sempre. Un sindaco onesto che si prodiga per la sua comunità, insieme a una giunta composta da giovani di valore che lavorano quotidianamente per risolvere i problemi di Monteforte Irpino. Abbiamo iniziato un percorso di riorganizzazione della struttura comunale che è fondamentale per affrontare le sfide del futuro, tra cui quella del Pnrr. Non si tratta di capacità personali, ma solo di adeguatezza al percorso amministrativo che si vuole seguire e la riorganizzazione dell’avvocatura va proprio in questa direzione, a parità di costi per l’Ente. Mi sarebbe piaciuto continuare il percorso, ma sono certo che il mio successore saprà ripartire proprio dalla struttura comunale”.



“Non posso che augurare le migliori fortune professionali e umane a Simona, persona di grande spessore professionale e umano”, così il sindaco Costantino Giordano.