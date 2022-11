Pratola Serra: relazione di fine mandato da parte del sindaco Risultanze finanziarie quinquennio 2017-2022: il comune non è in dissesto

"E' stata sottoposta alla mia firma, in qualità di sindaco pro-tempore da Giugno 2017 a Ottobre 2020, la relazione di fine mandato predisposta dagli Uffici del Comune di Pratola Serra, relativa al

quinquennio 2017-2022.

Da premettere che la relazione deve essere predisposta e sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato del sindaco (art. 4, comma 2° del D.lgs. n. 149/2011) e, in caso di scioglimento anticipato dell’ente, entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni (art. 4, comma 3° del D.lgs. n. 149/2011)." E' quanto scrive il sindaco Emanuele Aufiero.

"Il decreto di indizione delle elezioni amministrative di Pratola Serra è datato 23 Settembre 2022, quindi il termine massimo per la predisposizione e la sottoscrizione della predetta relazione era il 13 ottobre 2022. Quindi, in data 17 Novembre 2022, oltre il termine massimo del 13 Ottobre 2022, con notevole ritardo, mi è stata trasmessa, via pec, la relazione predisposta già protocollata, da firmare.

Dalla predetta relazione emergono chiaramente alcuni aspetti che fanno finalmente e definitivamente luce sulla questione finanziaria del comune di Pratola Serra.

In particolare è acclarato il trend positivo, nell’arco del quinquennio 2017- 2022, del risultato di amministrazione, avanzo, con particolare riguardo all’anno 2021, pari ad € 5.284.186,99.

Inoltre, il dato di notevole rilievo è rappresentato dalla verifica che l’organismo di controllo esterno quale è il Revisore dei Conti che ha sancito quanto segue: ”nel periodo di riferimento (2017-2022) il Comune di Pratola Serra non ha ricevuto rilievi da parte del revisore dei conti per inadempimenti ed irregolarità’”.

Infine, a chiudere definitivamente questa vicenda, tanto enfatizzata da 2 anni a questa parte, è la verifica della corte dei conti che dichiara quanto segue: ”nel quinquennio di riferimento (2017-2022) non vi sono stati rilievi da parte della corte dei conti”. Alla luce di tutto ciò si può definitivamente affermare che il Comune di Pratola Serra no è in disssesto finanziario come sostenuto dagli avversari al solo scopo di generare nella popolazione confusione e paure.