Un lungo applauso ha accolto la salma di Gerado Bianco nel suo paese natale Il cordoglio di Nicola Mancino: "E' stato il migliore"

Dopo i funerali celebrati a Roma alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella, l'Irpinia ha reso omaggio alla salma di Gerardo Bianco nel suo paese natale a Guardia Lombardi.

Ad accogliere il feretro nella chiesa madre, accompagnato da un lungo e commosso applauso l'arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia Pasquale Cascio il quale ha esaltato le grandi doti umane e morali del politico irpino, da sempre attento ai bisogni della sua terra e al bene comune.

Presenti i suoi amici di sempre con cui ha condiviso tante battaglie politiche insieme a partire da Nicola Mancino il quale ha tracciato questo ritratto: "Ci lascia un grande intellettuale, una persona che aveva il senso dell'amicizia, disponibilità e altruismo. Gerardo Bianco è stato uno dei migliori, se non il migliore."

Politici ma anche gente comune nel giorno dell'ultimo saluto, perchè Gerardo Bianco privilegiava molto il rapporto ravvicinato con le comunità locali, non solo per parlare di politica.

In chiesa i gonfaloni di regione, provincia e comune di Guardia Lombardi, in un pomeriggio gelido e triste per l'Irpinia.