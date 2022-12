Guida il suo ape car, sta bene e ha compiuto 100 anni: ecco nonno Antonio Aree interne, terra di centenari: in festa Savignano Irpino

Guida e anche bene il suo inseparabile Ape car 50 di colore nero, gode di buona salute e ha tagliato con gioia il traguardo dei suoi 100 anni. Vive a Savignano Irpino, in uno dei borghi più belli d'Italia Antonio Manganiello. E' lui il nuovo centenario irpino, residente in uno dei comuni tra i più longevi in provincia di Avellino dopo Trevico che ne annocera 4. Due figlie Rita e Anna, giunte rispettivamente da Torino e Latina, 4 nipoti e 3 pronipoti.

Ha festeggiato il lieto evento, tra parenti ed amici, alla presenza del sindaco Fabio Della Marra. Vita di sacrifici, gioie e dolori la sua.

Da giovanissimo, quando era a Prato un serio problema di salute, lo aveva messo a dura prova fino a far temere il peggio. Tutto ampiamente superato nel tempo fino ad arrivare oggi a festeggiare un secolo di vita. Rimasto vedovo da un anno, ha voluto festeggiare i suoi 100 anni dedicando principalmente alla sua adorata moglie questa meravigliosa giornata.

L'emozione del sindaco Fabio Della Marra: "E' l'ennesimo traguardo di longevità per la nostra comunità. Antonio Manganiello si è distinto in particolar modo nel corso della seconda guerra mondiale, sempre dedito alla famiglia ed al lavoro. E' un giorno di grande festa per l'intera comunità."