Santo Stefano del Sole, Babbo Natale arriva dal cielo con la protezione civile Natale e solidarietà in piazza per ricordare gli angeli del volontaria

Aspettando Babbo Natale a Santo Stefano Del Sole. Sarà un Natale speciale quello in paese con Santa Claus, che arriverà dal cielo, volando con il nucleo Maf Protezione Civile, coordinamento Prociv. Grande attesa per domani, alle ore 18, per la speciale manifestazione che ricorderà come e quanto i cvomponenti del Prociv e Protezione Civile sono vicini alla popolazione. L'evento è in programma per domani in piazza Sole, e in contemporanea saranno inaugurati i mercatini di Natale. Ma non solo. Il 27 dicembre cresce l'attesa per l'arrivo di Rudholf una renna che animerà la serata di divertimento in paese.