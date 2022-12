Pratola Serra: Terra nuova a tutto campo sulle problematiche del paese Ecco le questioni sottoposte con urgenza all'amministrazione comunale

Il gruppo Terra Nuova, come da programma presentato ai cittadini in campagna elettorale, durante il consiglio comunale d’insediamento del 15 cicembre, ha presentato all’amministrazione comunale una serie di proposte per la risoluzione delle problematiche e delle urgenze che attanagliano l’intero territorio comunale.

Ecco i punti

Completamento, in tempi rapidi, della scuola elementare “V. Basile”. Mantenimento della dirigenza dell’istituto comprensivo riportando gli uffici del dirigente e gli uffici di segreteria, attualmente delocalizzati a Montefalcione, a Pratola Serra.

Ripopolamento scolastico mediante un’offerta formativa importante.

Riattivazione e riapertura dell'asilo nido e micronido comunale “Spazio bambini e bambine Pratola

Serra”.

Riattivazione del servizio del trasporto scolastico e mensa scolastica a condizioni vantaggiose per i fruitori.

Gestione diretta (in house) da parte del comune di Pratola Serra degli Impianti sportivi di tutto il territorio comunale garantendo condizioni economiche agevolate e anche gratuità di utilizzo per le associazioni locali e per i residenti.

Allaccio e messa in funzione della rete fognaria in località Bosco di Serra e Via Ventole a Serra di Pratola con apposita installazione dei generatori di corrente agli impianti di sollevamento e di tutti i supporti necessari.

Demolizione dell’antenna vodafone in località via Conserva Carlecchie a San Michele di Pratola.

Riapertura dell’ufficio postale di Serra di Pratola.

Adesione alla Centrale Unica di Committenza (Cuc) Valle del Sabato, al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nella gestione delle gare di appalto per lavori, forniture e servizi.

Verifica delle distanze delle fasce di rispetto cimiteriale.

Inoltre, in data 12 dicembre, abbiamo presentato all’ufficio protocollo del comune di Pratola Serra una richiesta di accesso agli atti su una serie di questioni inerenti la gestione commissariale; in particolare abbiamo richiesto:

Copia di tutti i contratti stipulati dal Comune di Pratola Serra per lavori e forniture di sevizi, a partire dal 23/10/2020 a tutt’oggi, con relative determine di affidamento e certificazioni/informazioni antimafia delle ditte interessate.

Copia di eventuale risposta della Corte dei Conti in merito all’approvazione o meno del piano di riequilibrio finanziario.

Copia della documentazione che ha determinato l’esonero dello stabilimento Stellantis – ex Fca di Pratola Serra dal pagamento della Tari al comune di Pratola Serra, provocando un importante mancato introito nelle casse comunali e un aumento delle tariffe soprattutto delle utenze domestiche e commerciali.

Copia di tutta la documentazione relativa alla questione antenna vodafone di Via Conserva Carlecchie, a partire dalla data del 30/09/2020 a tutt’oggi.

Iniziamo da questi temi a svolgere la nostra attività di proposta e di controllo dell’azione amministrativa.

"Un grazie dal profondo del cuore ai tanti elettori che hanno riposto la loro fiducia in noi, nel nostro

programma e nel nostro progetto. Faremo la nostra parte con forza, passione e amore verso la nostra comunità."