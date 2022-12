Bocconi avvelenati: strage di cani e gatti, dolore e rabbia nei giorni di festa Il caso ad Atripalda

Strage di cani e gatti ad Atripalda. In contrada Giacchi qualcuno ha lasciato in più punti esche avvelenate. E si contano vittime di questo raid violento e assassino nei confronti degli amici a quattro zampe, che sono rimasti uccisi. L'allarme è scattato da parte dei residenti. L'amministrazione comunale ha subito provveduto a mettere in sicurezza la zona, affiggendo una serie di locandine. Bocconi avvelenati letali, hanno ucciso alcuni cani e anche gatti. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale e i veterinari dell'Asl. Un campione di esche avvelenate è stato inviato all'Istituto zooprofilattico per il Mezzogiorno per le analisi. Rabbia e sconcerto ad Atripalda per quanto verificatosi.