Panacea: "E' stato un arricchimento interiore per noi il pranzo di Natale" Un momento di vera condivisione, fratellanza e di inclusione sociale

ll vero Natale è solidarietà condivisione, amicizia, fratellanza. Insieme con la comunità ucraina, moldava, venezuelana, gambiana, marocchina, con lo sguardo rivolto a chi è meno fortunato o solo.

E' stato questo il senso del pranzo di beneficenza nel circolo terza età di rione Martiri ad Ariano Irpino organizzato da Panacea Odv con il patrocinio morale del comune. Presenti gli assessori Pasqualino Molinario, Maria Elena De Gruttola, il presidente del consiglio Luca Orsogna, il direttore del consorzio sociale Enzo Solomita. Da Grottaminarda è giunto Berardino Lo Chiatto associazione Arcobaleno.

Pasqualino Molinario ringrazia Maria Spina Pratola, i volontari e il presidente del circolo terza età Orlando Vitillo.

"Siete straordinari. E' stato un arricchimento per noi pranzare il giorno di Natale con persone che hanno poco o niente. E non è stato assolutamente un peso privarci delle nostre famiglie in questa giornata di festa.

L’amministrazione comunale, con gli assessori Molinario e De Gruttola, vicina alle persone meno fortunate.

E' stato possibile donare un sorriso ed un momento di gioia ai più bisognosi. Un momento di vera condivisione, fratellanza e di inclusione grazie alla presenza di tante persone provenienti da tutto il mondo. Grazie ancora a tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata e ancora a partire da ristoratori e commercianti e alla grande e straordinaria abnegazione e caparbietà di Maria Spina Pratola.