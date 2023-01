Solofra, scelti i 15 componenti della commissione Pari Opportunità I sindaco Moretti: lo scopo è quello di promuovere l’uguaglianza creando armonia

Si è insediata ieri a Palazzo Orsini la commissione alle pari opportunità del comune di Solofra. I 15 componenti sono stati scelti attraverso nomina diretta

del sindaco Nicola Moretti, su indicazione della sua amministrazione, in particolare dell’assessore alle politiche sociali Loredana Attianese, così come

prevede la normativa.

Questi i nomi dei componenti dell’organismo consiliare: Raffaella Pagano, Maria Rosaria Nicolini, Maria Ingenito, Santoro Casimiro, Maria De Maio, Riccardo Franco, Luigia Angelica D’Urso, Carmela Troisi, Laura De Stefano, Emanuela Parmigiano, Agnese Giliberti, Anna Maffei, Teresa Vignola, Clara De Giovanni, Simona Giannattasio.

Al termine della prima riunione ha assunto la carica di presidente, eletta all’unanimità, Laura De Stefano; la affiancheranno Casimiro Santoro, in qualità

di vicepresidente, e Franco Riccardo, in qualità di segretario. “Per la prima volta nella storia di Solofra la commissione alle pari opportunità

registra al suo interno due figure maschili. Con questo mandiamo un preciso segnale di cambiamento: se l’obiettivo deve essere raggiungere la parità di

genere penso sia necessario l’ascolto e il confronto tra rappresentanti di entrambi i sessi.

Le pari opportunità non si devono declinare solo al femminile;

inoltre ritengo che non debbano essere solo una questione di genere. Gli stessi diritti e le stesse occasioni vanno assicurati a tutti i cittadini, quindi anche alle

persone diversamente abili: in questo caso l’uguaglianza deve passare, come primo tassello, dall’eliminazione delle barriere architettoniche. Ci metteremo

all’opera” le parole dell’assessore Attianese. “La commissione non ha colore politico, lo scopo è quello di promuovere l’uguaglianza creando armonia, dando voce a tutti anche con critiche costruttive” il commento del sindaco Moretti.