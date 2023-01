Frana nella notte a Cassano Irpino: chiusa l'Ofantina. Crolli e paura in Irpinia Ore di maltempo battente hanno reso l'Ofantina un percorso ad ostacoli

Continua l'allerta meteo arancione in Campania tra grandinate record, temporali e allagamenti. Irpinia nella morsa del freddo, piogge intense, raffiche di vento e crolli di alberi e rami. Ma non solo. Nel territorio di Cassano Irpino ieri notte si è verificata una frana, che ha interessato l'Ofantina. "Attenzione , vi è una frana in atto sulla strada Ofantina nel territorio del comune di Cassano Irpino prima dello svincolo per Montella". Ha avvisato a mezzo social il sindaco di Montella e presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.

La strada resta chiusa

E resta provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 7 “Appia” Ofantina in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 314,200 ed il km 333,600. La comunicazione arriva dall'Anas. La chiusura provvisoria si è resa necessaria proprio a causa del cedimento di un tratto di terrapieno, attiguo alla tratta stradale, nel territorio comunale di Cassano Irpino.

I percorsi alternativi

Le deviazioni per la circolazione sono al momento attive lungo la ex SS400 di Castelvetere e la ex SS164.

Una notte di super lavoro quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco alle prese con numerosi interventi. Tra capoluogo e provincia decine e decine di chiamate, per chiedere soccorso. Allagamenti, crolli di cornicioni e rami, alberi al suolo. Per tutta la notte è stata emergenza.

La notte di super lavoro

Tra ieri e stanotte interventi a raffica dei caschi rossi tra Grottaminarda, Bisaccia, Lioni, Montella ed Ariano Irpino. Soccorsi che hanno riguardato soprattutto la caduta di rami ed alberi, spesso anche di grosso fusto come nel caso di Rione San Tommaso ad Avellino, dove un ramo di grosse dimensioni ha danneggiato il tetto di un edificio di 4 piani, tutte le balconate in vetro e si è abbattuto su 4 auto in sosta, per fortuna senza conseguenza per le persone. Sempre a collina Liguorini, un altro albero è caduto sfiorando una vettura in transito con due persone a bordo, le quali hanno subito solo un grosso spavento. Tanti ancora gli interventi in corso di espletamento, ma la sala operativa dei Vigili del Fuoco continua a ricevere decine di richieste di soccorso.

Le previsioni meteo

Intanto per le prossime ore è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni metereologiche. In giornata sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su gran parte della provincia ed in particolare a ridosso dei principali comprensori (Partenio e Picentini).

Attese grandinate

Non mancheranno locali grandinate. A partire dal tardo pomeriggio, sono attese nevicate in montagna a partire dai 1000-1200 metri; occasionalmente, sulla fascia del Partenio, la neve potrà cadere a partire dai 1200-1300 metri anche in mattinata. TEMPERATURE: in calo, specie nei valori minimi. VENTI: moderati o forti, in prevalenza da sud e da occidente, con locali raffiche di burrasca forte.

Le previsioni per domani

Previsioni per dopodomani, Giovedì 19 Gennaio 2023: nelle ore notturne, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, nevose al di sopra degli 800-1000 metri. In seguito, sino al tardo pomeriggio, si alterneranno nubi e schiarite, con possibili isolati fenomeni. In serata della serata, non sono escluse precipitazioni sulle aree più occidentali della Provincia, nevose al di sopra dei 700 metri. TEMPERATURE: in ulteriore calo. VENTI: in genere moderati da sud-ovest, con locali rinforzi.