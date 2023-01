Ariano: ecco le iniziative per il giorno della memoria Un percorso di conoscenza della pagina più nera della storia dell’umanità.

La Fidapa di Ariano Irpino, guidata dalla presidente Sara Sebastiano, in collaborazione con Maria Carmela Grasso, docente e membro dell'associazione "Etnhos" Europea Teachers Network on Holocaust Studies - Roma, in occasione del “Giorno della memoria”, che cade ogni anno il 27 gennaio, organizza una serie di eventi che daranno vita ad un percorso di conoscenza della pagina più nera della storia dell’umanità.

Programma

Giovedì 26 gennaio: “Concerto della memoria” musiche e brani in ricordo delle vittime della Shoah. Esecuzione musicale a cura del Quartetto dell’ Accademia Sannita; brani interpretati da Gilda Ciccarelli e Francesco Teselli compagnia teatrale “La Fermata”, Via Intonti - Largo Sant'Angelo.

Venerdì 27 gennaio: ultime classi delle scuole cadeau, da parte della Fidapa sezione di Ariano Irpino,

dei segnalibri della memoria.

Giovedì 9 febbraio: incontro - on line -“Rammentare con la mente e ricordare con il cuore” con Nando Tagliacozzo, testimone delle leggi razziali.

L’ingegnere Nando Tagliacozzo, testimone dei fatti accaduti a Roma il 16 ottobre 1943, si è salvato per puro caso. E' nato il 13 dicembre del 1938, il giorno prima che sua madre fosse licenziata dalla scuola dove svolgeva attività di insegnamento. Il 2 febbraio 1944, a seguito di una delazione, fu arrestato il papà e deportato ad Auschwitz a fine aprile.