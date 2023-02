Sanremo, la rapper irpina duetta con Elodie: "Geniale duettare con Bigmama" Nella serata delle cover canteranno insieme American Woman nella versione di Lenny Kravitz

Scatta il conto alla rovescia per Sanremo, edè grande attesa per la serata delle cover, che vedranno sul Palco Elodie con BigMama, la rapper irpina di San Michele di Serino.

Elodie sembra apprezzare particolarmente le doti artistiche della cantante irpina ma anche le sue scelte di vita (Marianna è schieratissima contro il bodyshaming e adorata dal popolo lgtbq+).

Lei è fiera di essere com’è, afferma la 32enne di Roma e ricorda che all’Ariston lei, BigMama e le tre ragazze del coro, rigireranno il pezzo che hanno scelto di cantare in un inno all’emancipazione femminile.sul palco del Teatro Ariston, dove torna per la terza volta come concorrente (la consacrazione arriva a Sanremo 2017 e partecipa poi al Festival nel 2020) e dopo aver indossato anche i panni di co-conduttrice alla seconda serata nell’edizione 2021.

Un messaggio di empowerment femminile che Elodie lancerà anche nella serata delle cover, cantando “American Woman”, nella versione rock di Lenny Kravitz con BigMama: “Era la mia prima idea, anche se i miei manager mi suggerivano di cantare una canzone in italiano. Avevo bisogno, invece, di cantare un pezzo che avesse una potenza e dei colori diversi rispetto a quello che ho cantato altre volte". E sul duetto aggiunge: “Ho pensato fosse geniale avere BigMama. Intanto perché siamo due donne – con due età diverse, io ne ho 32, lei 22 – con due modi completamente diversi di vivere la nostra femminilità. Allo stesso tempo, siamo fiere alla stessa maniera di essere come siamo. È un pezzo al femminile – conclude – ed è un pezzo che riesce a raccontare la parte più rock di me”.