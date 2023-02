Taurasi in festa, arriva la reliquia di San Marciano Il dono giunge da Frigento, i ringraziamenti della comunità dei fedeli

La comunità taurasina in festa per il dono della reliquia di San Marciano.

Dalla vicina Frigento arriva un dono prezioso per i fedeli, una reliquia insigne del santo vescovo patrono. “Erano anni che lo desideravamo – dichiara l'animatore liturgico emerito di Taurasi, Angelo Melchionda – Ringrazio a nome di tutti i taurasini il parroco Don Alfonso Moriano che si tanto prodigato per far giungere nella nostra comunità la preziosa reliquia”.

Il dono arriverà il prossimo 12 febbraio. E per tutta Taurasi sarà una data indimenticabile.