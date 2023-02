Solofra, più sedi per il Comune: uffici decentrati, ecco dove A Sant'Andrea Apostolo e Santa'Agata Irpina . Nelle due frazioni arrivano gli uffici

Con delibera di giunta n.23 del 03/02/2023, l’amministrazione di Solofra, guidata dal primo cittadino Nicola Moretti, ha deciso di decentrare i servizi comunali, istituendo due locali distaccati presso le frazioni Sant’Andrea Apostolo e Sant’Agata Irpina. La decisione, come viene spiegato all’interno del provvedimento, è

conseguenza dell’incremento della densità demografica nelle due frazioni in questione, che ha reso necessario istituzionalizzare la presenza dell’amministrazione comunale nell’esercizio delle sue principali funzioni di rappresentanza, relative ai servizi di competenza statale delegati ai comuni.

I nuovi uffici avranno sede in via Sant’Andrea 65 e in piazza Umberto 51; prevederanno il servizio distaccato di relazioni con il pubblico, attraverso cui i cittadini potranno avere informazioni, presentare richieste, ottenere atti, certificazioni e documenti. "Abbiamo deciso di decentrare gli uffici comunali per avvicinarci ai nostri cittadini, fornendogli la possibilità di accedere a servizi e informazioni in maniera celere e pratica, in prossimità delle loro abitazioni. Per questo verranno istituiti due uffici comunali, nelle frazioni di Sant'Andrea e Sant'Agata, dove gli utenti potranno trovare risposte alle loro necessità, ottenere atti e documenti, e avere anche interlocuzioni con i nostri assessori, che ascolteranno le loro problematiche e sollecitazioni. È questa la nostra idea di amministrazione, a totale disposizione dei nostri cittadini, a cui vogliamo essere sempre più vicini” le parole del sindaco Nicola Moretti.