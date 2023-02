Fede e devozione intorno alla Madonna di Lourdes: il grande cuore di Ariano Per il primo anno a causa del gran freddo è cambiato questa sera l'itinerario della processione

Un tabernacolo, un calice tassilo con coppa in argento, e una fontana. E' la storica grotta dedicata alla Madonna di Lourdes che si arricchisce di nuove donazioni.

Ad annunciarlo nella giornata del malato è stato il parroco del Santuario Mariano Diocesano di rione Cardito don Alberto Lucarelli.

Per il primo anno a causa delle temperature assai gelide, la processione questa sera non ha raggiunto la basilica cattedrale in piazza Duomo, ma il vicino Santuario dedicato alla Madonna di Fatima. Un percorso più agevole e breve soprattutto per le persone anziane.

Da stamane sono stati tantissimi i pellegrini radunati in preghiera dinanzi alla grotta di rione San Pietro

Una grotta naturale simile a quella di Lourdes, situata lungo la statale 90 delle Puglie, ad Ariano Irpino, a ridosso del rione San Pietro ben visibile a tutti coloro che viaggiano sia in direzione Napoli che Foggia meta di tanti devoti, che affidano le loro preghiere alla Vergine. Una lunga storia che affonda le sue radici nel passato e che Rolando Sciarrillo, instancabile guardiano e custode attento di questo luogo così suggestivo ci racconta con emozione.

La storia racconta

"Correva il sette maggio 1922 quando vi fu la solenne benedizione della statua marmorea della Regina dei Pirenei, acquistata, come si legge dal diario arianese di Mazza, dalla piissima signorina Rosalia Nunziante D’Afflitto dei principi di Durazzano, e collocata in quella grotta fatta erigere da ella stessa, sulla collina di Rione San Pietro de Reclutis. Rosalia era pronipote del Marchese Rodolfo D’Afflitto, figlia di Stefania e di Ferdinando Nunziante di Durazzano. Fu suora in Belgio. Chiunque passa da qui si ferma dinanzi alla grotta a pregare."