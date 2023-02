Terremoto in Turchia: in campo Caritas e comunità parrocchiali in Irpinia Sale il numero delle vittime, famiglie in strada. Manca tutto. La chiesa non resta in silenzio

Condividi









di Gianni Vigoroso

E’ partito nelle aree interne il cammino in preparazione al congresso eucaristico 2023. Solenne celebrazione nella Basilica Cattedrale con un pensiero rivolto al disastroso terremoto in Turchia.