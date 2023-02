Nuova rottura delle condotte: l'alto calore sospende l’erogazione idrica Mattinata di caos generale, disagi soprattutto per le scuole

L’alto calore servizi ha comunicato che, a causa di rottura della condotta idrica ancora una volta nel territorio del Comune di Melito Irpino e contemporaneamente anche a Grottaminarda e Ariano Irpino, in data odierna lunedì 13 febbraio 2023, è sospesa l’erogazione idrica. In molte zone dell'arianese rubinetto già a secco.

Sono in corso i lavori di riparazione e si prevede il ripristino della fornitura idrica nel pomeriggio sera.

L'alto calore servizi, ha informato a mezzo pec i comuni interessato dal disservizio. Le difficoltà maggiori si stanno avendo per gli istituti scolastici che svolgono attività curricolari ed extra non tempestivamente avvisati. Come ad esempio l'istituto Mancini aperto alle 16.30 e 18.15.

Dirigenti scolastici che non hanno alcuna facoltà di dover chiudere gli istituti, sarebbe una interruzione di pubblico servizio.

Bambini rimasti improvvisamente senz'acqua nel plesso di contrada Orneta e in altre contrade. Una corsa contro il tempo come sempre. Docenti costretti ovunque ad arrampiacrsi sugli specchi e a contattare all'ultimora i familiari per il ritiro degli alunni a scuola.

Un difetto di comunicazioni, un'ordinanza tardiva e come sempre caos generale, tra disagi e polemiche.