Ariano: scempio rifiuti, cartoni di acqua gelificata vicino ai cassonetti Indagini in corso da parte della polizia municipale

Cartoni con all'interno vasetti di acqua gelificata, probabilmente scaduti o non più utilizzati sono stati depositati accanto ai cassonetti per la raccolta rifiuti nell'isola ecologica di località Cannelle, poco distante dall'Arena Mennea ad Ariano Irpino.

La segnalazione è arrivata da un passante

Dell'accaduto è stata prontamente informata la polizia municipale per le opportune verifiche. Il materiale distribuito dall'Asl, in particolare dal centro nutrizionale artificiale domiciliare di Sant'Angelo dei Lombardi a pazienti che soffrono di disfagia, per favorire la deglutizione sarebbe stato poi caricato direttamente nel compattatore durante la consueta raccolta mattutina.

E pare che non sia la prima volta che accade una cosa simile

C'è chi addirittura si è disfatto di aiuti umanitari. Sull'accaduto ci sono indagini in corso da parte della polizia municipale diretta dal comandante Angelo Bruno.

Un'area quella in questione dove ognuno fa il bello e il cattivo tempo. Basta notare i cumuli di rifiuti a terra non raccolti da tempo e quelli sparsi fino al vicino o depuratore. "Fare una passeggiata da queste parti - ci dice una donna - significa ogni giorno imbattersi con i rifiuti. E' vergognoso."