Segnaletica stradale fatiscente ovunque: sotto accusa comuni e provincia Da Ariano Irpino a Grottaminarda, passando per Flumeri ed altri comuni lo scenario è simile

Tabelle e tabelloni stradali che mancano all'appello ormai da anni dopo essere stati danneggiati e mai sostituiti, segnaletica irriconoscibile, deformata, accartocciata o cancellata dalla ruggine del tempo.

Da Ariano Irpino a Grottaminarda, passando per Flumeri ed altri comuni del circondario. Lo scenario di degrado è simile ovunque.

Per non parlare di rotatorie smembrate dai continui incidenti stradali nelle ore notturne. Nessuno fino ad oggi dei vari enti, comuni o provincia si è preoccupato di effettuare una sorta di censimento al fine di eliminare le tabelle fatiscenti per sostituirle con quelle nuove.

Ci fosse stato un solo sindaco o rappresentante della provincia interessato ad occuparsi del decoro urbano lungo le strade. Molte tabelle sono letteralmente sepolte dalla vegetazione, qualcuna è stata addirittura trafugata.

E ce ne sono anche altre mal posizionate che nel caso di Patierno, zona Stazione. Ci sarà dunque qualche sindaco o amministratore provinciale a prendere a cuore questa vicenda?