Ariano: fiaccolata per la pace ad un anno dalla guerra in Ucraina Iniziativa promossa dall'amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, ha organizzato un incontro per la pace.

L'iniziativa si terrà giovedì 24 febbraio 2023 alle ore 17,30 nel museo civico e della ceramica in via D’Afflitto. A seguire una fiaccolata in Piazza Plebiscito. Viene rivolto un invito a tutta la cittadinanza a partecipare.

Molteplici sono state le iniziative nel corso dell'anno a sostegno del popolo ucraino. Un lavoro di sinergia importante che ha visto impegnato soprattutto il terzo settore. Grande è stato e lo è ancora oggi lo sforzo dell'azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali ambito A1 di Ariano irpino, insieme alle associazioni di volontariato.