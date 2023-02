Ariano: "Viviamo col terrore che qualche rudere prima o poi ci cada addosso" Nuovi crolli nel centro storico, appello al Comune ad intervenire al più presto

Ci ha provato nei mesi scorsi Giovanna Lanzafame segnalando lo stato di abbandono di vico Luparella e via Intonti senza alcun esito, prima ancora alcuni abitanti di via Annunziata. Gli stessi che oggi intendono sollecitare una problematica piuttosto seria ma nello stesso tempo trascurata con superficialità da chi di competenza. Nuovi crolli di calcinacci hanno interessato la zona in questione, nota a tutti per la rassegna estiva di Vicoli ed Arte.

L'indignazione di un residente

"Ma io mi chiedo, a cosa si aspetta per intervenire e mettere in sicurezza l'intera zona, sollecitando soprattutto i proprietari inadempienti dei vecchi immobili, spesso eredi degli eredi Nei casi più gravi perché il comune non interviene in danno?

Certo è che questa situazione non è pù tollerabile. Abbiamo allertato tutti ma da tempo, ma sinceramente no sappiamo davvero più a chi rivolgerci. Ma davvero si aspetta che qualche rudere abbandonato cada addosso a qualcuno?

Pochi giorni fa nella stessa zona si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, par la caduta di lamiere pericolanti a causa del forte vento.