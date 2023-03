Ariano: quel lampione che si accende e si spegne da un anno nel piano di zona Disagi anche nei pressi dell'ufficio postale a causa delle luci spente da tempo

Un lampione da un anno ad intermittenza nel popoloso piano di zona ad Ariano Irpino, poco distante dall'ex pensilina e dal vicino istituto Alberghiero. Si accende e si spegne quasi come le luci di Natale, nascosto tra i rami di un albero.

E non è così difficile capire quale sia il lampione in tilt

Un lampione, come tutti gli altri, dotato di targa per essere identificato da chi di competenza e riparato in caso di guasto: 076-040. Ma chissà quante segnalazioni saranno state inoltrate nel corso di un anno, andate finora a vuoto. Eppure basterebbero forse cinque minuti per risolvere un problema così banale.

Un problema che parte da lontano

Luci tra l'altro debolissime che non sono servite a risolvere per niente a garantire a sicurezza a Cardito, soprattutto lungo la statale 90 delle puglie, dove si sono registrati diversi investimenti, alcuni dei quali mortali proprio a causa della scarsissima illuminazione.

Come pure nello spazio esterno dove ha sede l'ufficio postale, il vicino palasport, la sede del dipartimento di igiene mentale e associazioni.

Buio da tempo anche qui. Una situazione che mette a rischio anche chi si reca nelle ore serali e notturne allo sportello postamat. Ci vogliamo svegliare si o no?