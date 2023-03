Ariano. La bretella Manna-Camporeale-Faeto è un capitolo chiuso: non si farà Ad affermarlo ufficialmente è stato il presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane

La bretella Manna-Camporeale-Faeto è un capitolo chiuso, una strada che non potrà essere realizzata ad Ariano Irpino. Ad affermarlo ufficialmente e in maniera definitiva è stato il presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane partecipando alla seduta monotematica del consiglio comunale tenutosi a palazzo di città.

Serve dunque una proposta progettuale alternativa.

"Abbiamo allo stato attuale un progetto che risale a 20 anni fa non più realizzabile, se non altro per ragioni di carattere economico. Stiamo parlando, infatti, di un’opera che oggi costa 100 milioni rispetto ai 35 iniziali previsti. Proviamo dunque a costruire, assieme all’amministrazione comunale e alla comunità residente, un percorso alternativo, un’altra opera che possa essere di aiuto alla viabilità locale e non solo. In realtà l’obiettivo è salvare il salvabile del finanziamento esistente per utilizzarlo per altra viabilità con un ragionamento di buon senso”.

Cosa fare a questo punto?

"Risolvere il problema espropri e utilizzare a questo punto tutte le risorse disponibili sempre sul territorio , per altre opere strategiche."

E' toccato al sindaco Enrico Franza, ripercorrere tutte le varie tappe relative alla progettazione di quest'opera mai realizzata e diventata negli anni solo il cavallo di battaglia di tutte le forze politiche, nessuna esclusa ad ogni elezione. L'obiettivo primario era quello di snellire in qualche modo il traffico caotico di Cardito, lungo la statale 90 delle puglie. Non sarà possibile attraverso quest'opera ormai naufragata.