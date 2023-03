Rinunciano a gita per compagno disabile, il preside: Orgoglioso dei miei ragazzi Gli amici: non partiamo senza Carlo. Lieto: riorganizzeremo il viaggio

Il bus non ha il posto per lo studente diversamente abile, salta la gita a Barcellona per gli alunni della classe quinta del liceo Linguistico e Scienze Umane di Frigento. Sono stati proprio i compagni di classe a decidere di non partire. «Non può venire lui, non andiamo nemmeno noi»

Sono orgoglioso dei nostri alunni. Hanno dimostrato di praticare e credere in valori importanti quali amicizia e inclusione». Così Attilio Lieto, dirigente scolastico dell’istituto superiore di Grottaminarda - cui sono annessi i licei di Frigento -, commenta quanto accaduto nella sua scuola. Gli alunni delle quinte (scienze umane e linguistico) hanno rinunciato alla gita scolastica, perchè il pullman non era attrezzato per trasportare Carlo, un compagno di classe disabile .

Un gesto di vera solidarietà quello dei compagni di Carlo 18enne diversamente abile. I mezzi per il viaggio non erano idonei per poter portare anche Carlo a Barcellona e così i compagni hanno deciso di non partire. Il pullman non era, infatti, attrezzato per ospitare l’alunno e la disponibilità di una idonea cabina sulla nave è esaurita. Ragazzi e docenti – una sessantina avrebbero dovuto raggiungere Civitavecchia per imbarcarsi, ma visto il caso hanno deciso di non partire. «Sono orgoglioso dei miei alunni - ripete il preside- . Abbiamo cercato incessamente bus e posti nave adeguati. Ma, ad oggi, nulla è cambiato. Ma la speranza non è svanita e troveremo una soluzione. Sono fiero di veder crescere nel nostro istituto, nelle nostre scuole, giovani coscienziosi e maturi che fanno di lavori importanti il cemento della loro crescita".