Torna l'inverno, neve in Irpinia: fiocchi bianchi a Montevergine e sul Laceno Settimana all'insegna del freddo e maltempo: previste nuove precipitazioni nevose

Continua a nevicare a Montevergine. Fiocchi bianchi anche sull'altopiano del Laceno . Torna l'inverno in Irpinia.

I fiocchi di spingono sin verso i 900 metri sul Partenio . La precipitazione, sia all’Osservatorio sia in vetta, è accompagnata da venti sostenuti da NNE e da una fitta nebbia. Scene artiche anche in alta Irpinia e il crollo termico si registra in tutta la provincia. Correnti fredde di origine artica affluiranno sulla Campania per buona parte della Settimana Santa, mantenendo condizioni di instabilità praticamente invernale mercoledì, quando le basse temperature permetteranno alla neve di cadere sulle zone interne appenniniche fino a quota 800/1000m.