Elezioni comunali a Greci, Cicchella: "Ecco perche ho scelto di non candidarmi" Verso il voto 2023 in Irpinia

Ancora una volta dirompente, tagliente e pungente l’ex vice sindaco di Greci Carmelo Cicchella spiega attraverso un comunicato stampa il perché della sua non candidatura alle imminenti elezioni comunali.

“Mi sento in dovere di ringraziare tante persone per aver proposto il mio nome ma, dopo una breve riflessione ho scelto di non sottoscrivere nessuna adesione di candidatura a sindaco del comune di Greci.

Benchè onorato e lusingato preferisco rimanere al mio posto e dare il massimo nel mio operato, dove, c’è tanto a cui voglio e devo ancora lavorare.

Tale decisione si accompagna alla consapevolezza di aver sempre deciso autonomamente, in assoluta indipendenza e libero dalle dinamiche di cui sembra soffrire la vita politica di questa comunità emarginando a sua volta chi ha voglia di fare.

Spero che il futuro sindaco prima di ogni festeggiamento conti innanzitutto sulla propria squadra e dare a ciascun di essi la propria fiducia, attribuendo deleghe e potere decisionale in merito anche perché è il candidato alla carica di consigliere comunale che con tenacia fa eleggere il sindaco.

In assenza di questi presupposti non ci può mai essere dialogo politico ed è proprio questa la principale causa della lontananza di partecipazione attiva alla vita della politica.

Per me amministrare e candidarsi vuol dire altro, ovvero basarsi sulla capacità di ascolto e di dialogo, sulla centralità della cultura, sui valori di libertà e sulla politica dei grandi ideali; scelte fondamentali, antidoti a quelle prepotenti pulsioni illegali che hanno assunto carattere dominante.

Ringrazio gli anziani, le famiglie, le ragazze e i ragazzi che, in forme differenti mi hanno sostenuto alle precedenti elezioni comunali con la grande preferenza in voto,mai accaduto nella storia della comunità di Greci tale da farmi ottenere la carica che ho rivestito e che ho portato avanti con serietà e professionalità fin quando mi è stato concesso.

La vostra fiducia espressa nei miei riguardi mi ha fatto sentire la Vostra stima sincera, fatta di valori, passioni e voglia di cambiare.

Ed io, come sempre, sarò sempre vicino al mio popolo che mi ha adottato pronto a difenderlo e sostenerlo anche fuori dalle dinamiche politiche e sottoscrizioni elettorali. Con immensa stima e gratitudine."