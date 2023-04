Variante Grottaminarda: semafori, costone in frana e new jersey a rischio morte E' una storia infinita che si trascina da anni senza soluzioni. Si aspetta una nuova tragedia?

Un fastidiosissimo e lungo semaforo in funzione a tutte le ore del giorno a causa del restringimento della carreggiata inutile per un cantiere fantasma da tempo in questa zona, un nuovo costone in frana anche in questo caso, come avvenuto in passato a causa di un rigonfiamento dovuto probabilmente ad infiltrazioni o lavori precari, e un lungo new jersey, insidiosissimo lungo la Variante anche qui con opere sospese relative al ricongiungimento con la Lioni-Grottaminarda, la cui pericolosità ha contribuito e non poco alla morte di un giovane di Castel Baronia nel settembre del 2021 mentre faceva ritorno a casa. Tutto questo accade lungo la nuova Variante di Grottaminarda.

A nulla sono servite le dure battaglie del compianto Anselmo La Manna, del comitato tutela del territorio, il quale ha chiamato più volte in causa Anas e Comune di Grottaminarda, ognuno per le rispettive competenze, sollecitando l’immediato ripristino del regolare transito stradale.

Un'arteria di collegamento importante che allo stato attuale versa in uno stato di totale abbandono e ad altissimo rischio.