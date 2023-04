Parte la Sagra del Carciofo Petrurese: 4 giorni di gusto a Montoro Dal 22 al 25 aprile a Petruro di Montoro

Quattro giorni di sapore per celebrare il frutto della terra simbolo di Petruro. Festa grande nella piccola frazione del comune di Montoro, per la sagra simbolo del territorio: quella dedicata al Carciofo. Una kermesse, quella in programma dal 22 al 25 aprile, dedicata alla promozione delle tante varietà locali del carciofo, coltivato in questa terra sin dal medioevo e accuratamente selezionato da intere generazioni di contadini esperti. Il carciofo Petrurese oggi rappresenta caratteristiche inimitabili, grazie al lavoro portato avanti nei secoli, da esperti contadini, e grazie alla terra in cui viene coltivato. Tra le varie tecniche di coltivazione, che si tramandano nei secoli, quella del cappuccio di terracotta, che rappresenta una caratteristica assoluta della tradizione locale. E così dal 22 al 25 aprile vi aspetta una quattro giorni a base di saporiti carciofi, con un menù ricchissimo di piatti tra cui l'attesissimo e gustosissimo carciofo arrostito. Ventitresima edizione per la sagra, patrocinata dal comune di Montoro, promossa dal circolo Asd Petruro, che prenderà il via ogni sera, a partire dalle ore 20 con l'apertura dei vari stand.