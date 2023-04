Venticano: Fiera Campionaria, sabato taglio del nastro con screening gratuiti L’appuntamento è alle 10 in Piazza Monumento ai Caduti dove si riuniranno le autorità

L’attesa è finita: sabato 22 aprile, alle ore 10, si terrà l’inaugurazione della 44 esima “Fiera Campionaria di Venticano”.

L’appuntamento è in Piazza Monumento ai Caduti di Venticano dove si riuniranno le autorità civili, politiche e militari: il corteo proseguirà fino al Quartiere Fieristico, con il taglio del nastro della attesa manifestazione, giunta alla 44 esima edizione e organizzata dalla Pro Loco di Venticano.

Oltre 150 espositori in arrivo da tutto il Mezzogiorno d’Italia sono pronti a mettersi in mostra: tanti i settori presenti: agricoltura, agroalimentare, wedding, florovivaismo, giardinaggio, edilizia, mobili e arredo per esterni.

Non mancheranno i convegni: si parte proprio sabato alle ore 17,30 con “Il ruolo delle piccole produzioni locali ai tempi del villaggio globale” organizzato dalla condotta Slow Food di Avellino, che sarà ospitato presso la sala auditorium della Fiera.

Non solo: sabato e domenica l’Asl di Avellino sarà presente con l'iniziativa “Prevenzione Donna”, ovvero la possibilità di effettuare, in modo del tutto gratuito, screening oncologici per le donne dai 50 ai 60 anni e pap-test per le donne dai 25 ai 64 anni.

Tutte le info possono essere trovate sulle pagine social Facebook e Instagram “Fiera Venticano” e sul sito www.prolocoventicano.com