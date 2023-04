Cantiere ad alto rischio a Flumeri, sfiorato più di un incidente: ecco perchè Zona interessata da lavori di scavo e priva di illuminazione: attenzione

Un cantiere smantellato in poche ore dopo la nostra segnalazione, costituito da new jersey in cemento inutili e un semaforo lungo la Variante di Grottaminarda e un altro ad altissimo rischio all'altezza del bar La Delizia in località Tre Torri a Flumeri.

La zona è interessata da lavori di scavo già da alcuni giorni lungo i versanti laterali, ma seppur dotata di segnaletica dall'inizio alla fine cantiere è carente di segnalamento dei lavori, nel caso specifico di luci rosse fisse o gialle lampeggianti.

A segnalare questa mancanza, molti automobilisti di passaggio che hanno già rischiato di brutto, su questo tratto insidiosissimo.

Al momento è presente solo una piccola luce fioca, quasi invisibile su una recinzione che andrebbe sostituita con un'altra più potente. Viene rivolto un appello a chi di competenza ad intervenire al più presto, prima che possa accadere davvero una tragedia.