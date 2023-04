Ciao Peter Domenico Stanco: Memorial per ricordare il giovanissimo di Gesualdo Una gara di pesca alla trota per non dimenticare il sedicenne morto il 6 maggio dello scorso anno

Gesualdo ricorda Peter Domenico Stanco, il sedicenne morto tragicamente lo scorso anno. Un memorial per ricordare il dolce Peter un anno dopo la sua morte, si terrà il prossimo 2 giugno presso il Laghetto dei Cacciatori "Da Bartone" a Flumeri. Una gara di pesca alla trota sarà l'occasione per non dimentare il giovanissimo e amato ragazzo morto tragicamente lo scorso 6 maggio.

Ci sarà anche un ricco ripopolamento ittico per l'occasione e saranno immesse anche dieci trote big nel laghetto che riunirà tanti amici, familiari del ragazzo e appassionati dello sport. Ci saranno premi: vinceranno i primi 10 concorrenti per numero di catture, i pimi tre saranno quelli che pescheranno le trote più grandi. "Un mondo speciale per ricordare il nostro adorato Peter Domenico -spiega il padre, Rocco Stanco -. Peter amava la natura, lo sport, la pesca. Tanti amici in quella giornata potranno ricordarlo, stando assieme".

Lo studente del Liceo Aeclanum di Mirabella morì tragicamente lo scorso sei maggio, dopo quattro giorni di agonia nel Reparto di Terapia Intensiva del Moscati. Un colpo di pistola, la corsa disperata al Moscati e l’attesa che ci potesse essere una buona notizia, un miracolo. Purtroppo l’attività cerebrale del sedicenne si fermò, scatenando dolore immenso nella comunità irpina tutta. I suoi amici e compagni di scuola, pregarono e marciarono nel paese con fiaccole accese per invocare un miracolo, che purtroppo non avvenne. In tantissimi hanno lasciato messaggi di vicinanza e affetto alla famiglia. E il prossimo due giugno saranno in tanti a prendere parte all'evento. Il prossimo 18 giugno al Quagliodromo da Bartone si terrà anche un secondo memorial.