Contratto di fiume Ufita a Grottaminarda: protocollo d'intesa e firma Enti promotori, le amministrazioni provinciali di Avellino e Benevento

Si terrà giovedì pomeriggio alle ore 16,30 presso la sede del consorzio di Bonifica dell’Ufita a Grottaminarda, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Verso il contratto di fiume Ufita”.

Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti degli Enti promotori dell’Intesa: per la provincia di Avellino, il presidente Rizieri Rino Buonopane, per la provincia di Benevento, il presidente, Nino Lombardi e per il consorzio di bonifica dell’Ufita, il presidente, Francesco Vigorita.

Il consorzio di bonifica dell’Ufita e le amministrazioni provinciali di Avellino e Benevento, promotori del costituendo contratto di fiume Ufita, condividono il medesimo interesse di tutela, valorizzazione e promozione dell’intero sistema di aree fluviali del fiume Ufita e dei sottobacini di riferimento, attraverso interventi di gestione dei sistemi ambientali e territoriali relazionati con i

sistemi economico-sociali.

Il presidente del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Francesco Vigorita, Ente promotore e capofila del Contratto di Fiume, ha dichiarato: “In quanto strumento di programmazione negoziata, potrà consentire l’adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono fra i soggetti in maniera paritaria.

Dopo la fase di avvio – continua Vigorita - il partenariato sarà aperto a tutti gli enti territoriali e associativi interessati che ne vorranno far parte. E noi auspichiamo ci sia un largo coinvolgimento

partecipativo”.

“In quanto consorzio di bonifica operante nel territorio interprovinciale insistente sul fiume Ufita, abbiamo interesse che il suo corso e le sue acque siano tutelate e salvaguardate per poter mettere a disposizione delle aziende agricole consorziate una risorsa di qualità e in quantità sufficiente per produrre le eccellenze agroalimentari specifiche di questa terra, nonché assicurare la tenuta idrogeologica del territorio” – ha concluso il presidente Francesco Vigorita.