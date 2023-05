Polo logistico, Rotondi: "Pensando solo al Pnrr si rischia di far saltare tutto" Il ministro Fitto verrà in Irpinia a dire la parola definitiva

"Stiamo approfondendo qual'è la soluzione migliore per assicurare la realizzazione di questo progetto che allo stato non c'è. E' vero che ferrovie dello stato dice, noi in 60 giorni lo facciamo, ma visto che hanno perso due anni, ci andiamo un po cauti adesso."

E' stato fin troppo chiaro l'ex ministro Gianfranco Rotondi, giunto in Irpinia a Sturno per prendere parte all'incontro fortemente voluto dal consigliere provinciale Franco Di Cecilia sulla piattaforma logistica in Valle Ufita tra speranze e preoccupazioni. A fare gli onori di casa nella sala consiliare del comune sturnese, il sindaco Vito Di Leo.

Un concetto però, a giudizio di Rotondi deve essere chiaro a tutti:

"Se ci blocchiamo solo sulla idea del Pnrr rischiamo di far saltare tutto. Noi dobbiamo ottenere che il Governo faccia proprio il progetto. E' necessario che il governo condivida il valore strategico di quest'opera, si impegna a realizzarla e a trovare le risorse necessarie.

Il ministro Fitto verrà in Irpinia a dire una parola definitiva. Non sarà un incontro interlocutorio. Il polo logistico di Valle Ufita è inserito nell'elenco dei progetti. Dovrà essere il ministro delle infrastrutture a dire si, no, forse. Salvini in queste ore dovrà esaminare la questione e non credo quindi che bisognerà aspettare molto."

Domani nell'edizione del telegiornale delle ore 14.00 su otto channel Tv canale 16 del digitale terrestre il servizio completo sull'incontro promosso dal consigliere provinciale Franco Di Cecilia a cui hanno preso parte i sindaci del territorio, provincia, confindustria e forze sindacali.