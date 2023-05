Muore 46enne a Pratola Serra: addio Luigi D'Amore storico tifoso dell'Avellino Il giovane uomo è stato stroncato da un infarto fulminante

Dramma a Pratola Serra, piccolo comune in provincia di Avellino, dove questa mattina è morto Luigi D'Amore, a soli 46 anni. Un infarto fulminante non ha lasciato scampo al giovane uomo, storico tifoso dell'Avellino Calcio. Un dramma senza fine la morte del 46enne, che ha scosso il paese e tanti supporter e tifosi della squadra irpina di calcio, per cui Luigi ha sempre tifato. In paese la comunità si è stretta intorno a parenti e familiari per la tragica e improvvisa scomparsa.