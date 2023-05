Pratola Serra,Terra Nuova:"Maggioranza in crisi rigenerazione urbana e non solo" L'appello: "Il sindaco faccia chiarezza e tragga le dovute conclusioni"

Tanto tuonò che piovve. Che l’Amministrazione Comunale di Pratola Serra fosse composta da un gruppo eterogeneo lo si sapeva sin dalla firma dell’accordo per la formazione della lista. Diverse anime, diverse esperienze e diversi punti di vista sul modo d’intendere l’Amministrazione della cosa pubblica. Ai rumors dei giorni scorsi che raccontavano di forti tensioni interne, ha fatto seguito l’ufficializzazione e la

cristallizzazione di una spaccatura interna che ha portato, nel consiglio comunale di Giovedì 25 Maggio u.s., alla bocciatura del punto all’ordine del giorno riguardante l'adozione della legge regionale Campania n. 13/2022 come integrata e modificata dalla legge regionale Campania n. 18/2022, riguardante la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Dopo l’esposizione della proposta da parte della maggioranza, il gruppo Terra Nuova ha espresso la propria contrarietà rispetto all’approvazione del punto in questione, motivandola attraverso la lettura di una dettagliata relazione.

Al momento della votazione, solo cinque consiglieri - compreso il Sindaco - hanno approvato la proposta, mentre altri quattro consiglieri, capitanati dal Presidente del consiglio comunale Carmine Vacchio, si sono astenuti. Con il voto contrario del gruppo Terra Nuova, la proposta non ha raggiunto la necessaria maggioranza qualificata e non è stata approvata.

E’ necessario sottolineare che la proposta in questione portava la firma del sindaco Gerardo Galdo, del vice sindaco Rossella Favorito e dell’assessore Nico Silan, quindi la mancata approvazione rappresenta una sfiducia nell’operato di una parte mportante della Giunta.

Tale situazione palesa la netta distinzione di due linee di pensiero all'interno dell'attuale maggioranza: una decisionista ed un'altra estremamente conservatrice.

Alla luce di tutto ciò, riteniamo necessario un atto di chiarezza da parte del sindaco Galdo sull’attuale stato delle cose all’interno della maggioranza consiliare e un’attenta analisi della situazione che dovrà, inevitabilmente, portarlo a trarre le giuste e dovute conclusioni.

Il gruppo Terra Nuova, come sempre, farà la sua parte nell’interesse esclusivo dell’intera comunità e mettendo sempre al centro le esigenze e le necessità dei cittadini.