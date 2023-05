Gattino ucciso: "I genitori capiscano il perché di questo gesto mostruoso" Le parole di Borrelli ieri a Montefusco

Questa mattina, a Montefusco, il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha partecipato a una iniziativa animalista organizzata dai cittadini e da Enrico Rizzi rappresentante del movimento animalista dopo la vicenda del gatto gettato nel vuoto, affinché l’episodio non resti impunito e per chiedere il rispetto di tutti gli animali. Il video che ha indignato il web riprende un gatto lanciato nel vuoto per puro divertimento, mentre il protagonista del filmato si mostra divertito e sorridente alla fotocamera. Durante la manifestazione in difesa dei diritti degli animali attraverso un post il papà del ragazzo che ha compiuto l’efferato gesto ha minacciato di denunciare i manifestanti per aver leso l’immagine del figlio, dal quale peraltro, non è arrivato a distanza di giorni nessun gesto di pentimento. “Ringrazio tutti i cittadini che partecipando alla manifestazione hanno condannato il gesto vigliacco che ha compiuto il ragazzo. Il nostro obiettivo è condannare tutte le crudeltà che vengono compiute a danno degli animali. Chiediamo al governo di intervenire prima possibile affinchè chi maltratta gli animali possa avere una giusta condanna come avviene in tutti i Paesi che si ritengono civili”. Queste le parole di Enrico Rizzi, a margine della manifestazione e dopo la lettura del post del papà del ragazzo conclude: “Non tocca a noi recuperare il ragazzo tocca ai genitori capire il motivo di un gesto terribile” ha concluso. I genitori avrebberi dovuto far pesare al figlio la gravità del gesto invece di inscenare una difesa ingiustificata e immotivata. Avrebbe dovuto accompagnarlo in caserma indurlo ad autodenunciarsi per aver compiuto un gesto mostruoso e intraprendere insieme un percorso di rieducazione e autoconsapevolezza, perché in futuro il figlio non faccia di peggio. Invece nelle parole del padre trapelano più minacce che scuse. Credo che forse la famiglia del giovane non ha capito fino in fondo che ammazzare un animale è una cosa inaccettabile”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra ha commentato il post del genitore